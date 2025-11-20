Menu
Polícia

Operação Renoe: Choque apreende 44 kg de cocaína em carreta dos Correios

A carreta foi parada na BR-262 e levava ainda 95 caixas de medicamentos emagrecedores de origem estrangeira

20 novembro 2025 - 09h32Sarah Chaves
O entorpecente foi encontrado com auxílio do cão farejador, AronO entorpecente foi encontrado com auxílio do cão farejador, Aron   (Divulgação )

A terceira edição da Operação Renoe, deflagrada pelo Batalhão de Choque na quarta-feira (19), terminou com a apreensão de quase 45 quilos de cocaína e medicamentos contrabandeados na BR-262, em Campo Grande.

Por volta das 5h, a equipe montava um bloqueio quando deu ordem de parada a uma carreta dos Correios. O motorista não obedeceu e tentou seguir viagem, mas os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram interceptar o veículo. Questionado, o motorista disse que “não viu o sinal” da equipe.

Com apoio do cão farejador Aron, os policiais vistoriaram a parte interna da cabine e o animal indicou odor no banco traseiro onde foi encontrado um compartimento escondido, com duas mochilas recheadas com 43 tabletes de cocaína, somando 44,8 quilos. Junto da droga, também foram apreendidas 95 caixas de medicamentos para emagrecimento, todos de origem estrangeira.

O motorista afirmou não saber da existência da carga ilícita. Disse que chegou ao posto por volta das cinco da manhã para trocar de motorista e seguir viagem para São Paulo. Contou ainda que a carreta havia retornado no dia anterior de Cuiabá e que desconhecia a quem pertenciam as mochilas.

A carga apreendida foi levada para a Polícia Federal. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 3,4 milhões.
O caminhão não foi apreendido por pertencer aos Correios. O caso segue sob investigação.

