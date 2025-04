Operação Semana Santa começa hoje nas rodovias estaduais de MS

Além das rodovias federais, que cortam Mato Grosso do Sul, as estaduais também terão fiscalização durante o feriadão, que em 2025 emendou a Semana Santa e Tiradentes.

As equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) darão uma atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros.

A operação começa nesta quinta e segue até dia 21 de abril às 23h59min, com foco na intensificação da fiscalização de trânsito, principalmente coibir a direção sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, entre outras.

Serão empregadas 18 viaturas, das bases operacionais e do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), espalhadas por todo o estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, reforçando o policiamento, aumentando a sensação de segurança em nossas rodovias.

