Operação 'Sepulcro' mira homicidas de organização criminosa em MS, SP e CE

O sol nem raiou, mas a Polícia Civil de Três Lagoas saiu às ruas para mais uma operação policial. Nesta quarta-feira (9), a ação 'Sepulcro' mira integrantes de organizações criminosas que praticaram homicídios no ano passado na cidade.

A operação também ocorre simultaneamente nas cidades de Campo Grande, Dourados, Andradina, em São Paulo, e Fortaleza, no Ceará.

A operação está concentrada também nos presídios das respectivas cidades.

Conforme divulgado, a polícia cumpre ao longo das primeiras horas cerca de 13 mandados de busca e apreensão, além de 26 mandados de prisão.

Diversas delegacias estão empenhadas na operação policial, que também conta com apoio da Polícia Civil de São Paulo e do Ceará, e do suporte da Agepen e da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) da Sejusp.

Deixe seu Comentário

Leia Também