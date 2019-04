Operação “Vistoria” é deflagrada na capital

O Ministério Público (MP) de Mato Grosso do Sul, junto com as Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social da capital e o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) iniciaram nesta manhã (10) a operação “Vistoria”.

O objetivo da ação é cumprir cinco mandados de busca e apreensão em duas empresas credenciadas de vistoria veicular, uma revendedora de automóveis e duas residências.

A “Vistoria” é continuidade da investigação da 31ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, da capital que apura crimes de lavagem de capitais, falsidade ideológica e suposto esquema de “laranjas” que fraudavam o credenciamento das empresas junto ao Detran/MS.

Foram apreendidos documentos, papéis, agendas, registros contábeis, anotações, comprovantes de movimentações bancárias, computadores, além de celulares.

A operação contou com três promotores de Justiça, dez servidores do MP e dez policias militares. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal.

Deixe seu Comentário

Leia Também