Operador de máquinas morre ao bater moto em muro de fazenda em Cassilândia

Walter De Oliveira Rodrigues, de 35 anos, morreu ao bater a moto que conduzia contra o muro de entrada de uma fazenda durante a noite de sexta-feira (26), em Cassilândia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada pelo dono da propriedade. Ele informou ainda que a vítima fatal é Operador de Máquinas do local, sendo que ontem trabalhou até às 20h, sendo que depois do trabalho seria até a cidade de Aporé-GO, onde morava.

O proprietário contou ainda que enquanto se deslocava para outra área da fazenda, junto com seu ajudante, encontrou Walter caído próximo a moto, já sem sinais vitais.

Os policiais então se deslocaram até o local, junto com a Perícia Criminal da cidade de Paranaíba, onde encontraram o corpo caído próximo ao muro de entrada, assim como descrito pela testemunha. Alguns familiares de Walter já estavam na cena do acidente, ajudando a identificar o corpo da vítima.

Funcionários do local contaram que o último contato com Walter foi por volta das 19/20h, quando ficaram conversando na casa de um dos peões. Em determinado momento, a vítima saiu dizendo que iria para casa tomar banho.

Um dos trabalhadores chegou a passar pelo local onde a vítima estava caída, mas como não ouviu ou visualizou qualquer coisa estranha, não encontrou o corpo de Walter caído.

Na mochila do trabalhador, as equipes da Perícia Criminal encontraram uma quantidade de substância análoga à cocaína, fracionada em três potes. A droga foi recolhida e levada para analise pericial.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil do município.

