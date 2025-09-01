'Orei muito', tutora relata desespero após 'Neguinho' ser atacado por pitbull em Campo Grande

Saiba Mais Polícia JD1TV: Pitbull ataca e arrasta cachorro para terreno baldio em Campo Grande

O cachorro, que foi atacado e arrastado para o meio do mato na Rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros, no bairro Riviera Park, em Campo Grande, sobreviveu e está internado em estado grave em uma clínica veterinária.

Para o JD1 Notícias, a tutora do ‘Neguinho’, como é conhecido o animal, contou que tem o costume de soltar os cachorros pela manhã para dar uma volta na rua. Hoje (1°), não foi diferente.

“Soltei eles e sai pra caminhar. Um tempo depois me ligam dizendo que estão matando meu cachorro. Voltei correndo, mas não tem o que fazer. Quando trouxeram o Neguinho pra mim, falaram que ele já estava morto, mas eu orei muito e quando levantei pra fazer uma coisa, ele ficou em pé”, detalha Cecilia.

Na pressa, ela correu com o cachorro para uma clínica veterinária, onde ele está internado em estado grave e passou por procedimento de urgência. “Já chamamos a polícia, mas eles falam que tem que ter flagrante. Devem estar esperando alguém morrer, porque esses pitbulls vivem soltos na rua, único jeito de parar é atirando, mas eles também são vítimas de maus-tratos por viver nesta situação”, complementa.

Na ocasião, o pitbull mora em uma casa ‘suspeita’, onde os moradores da rua não chegam a ter contato com os proprietários do imóvel.

Ataque brutal - Uma moradora viu a movimentação dos animais e notou que um dos cachorros estava sendo arrastado para um terreno baldio. Ela então gravou toda a situação.

No vídeo é possível ver ainda que um motorista, que passava pelo local, chega a jogar o carro em direção ao animal, para tentar parar o ataque, mas não tem sucesso.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV: Pitbull ataca e arrasta cachorro para terreno baldio em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também