Polícia

Garras estoura entreposto de perfumes contrabandeados avaliados em até R$ 20 milhões

Produtos importados estavam escondidos em uma residência no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande

14 outubro 2025 - 10h54
Produtos foram apreendidos na CapitalProdutos foram apreendidos na Capital   (Divulgação/PCMS)

Perfumes importados, mas contrabandeados, foram apreendidos durante uma ação do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) na noite desta segunda-feira, dia 13 de outubro, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Informações divulgadas apontam que o local servia como um entreposto para serem despachados a mando de uma associação criminosa, homem, de 38 anos, foi flagrado atuando como 'formiguinha', no qual ele seria o transportador dos itens.

Durante a campana, os policiais observaram a entrada de um veículo Etios, conduzido por um homem de 54 anos. Em seguida, o motorista monitorado chegou conduzindo um Fiat Doblo, e quando manobrou para entrar no imóvel foi abordado pela equipe, momento em que manobrou o veículo na intenção de fugir, mas foi impedido pelo condutor da viatura policial.

Abordado, ficou contatado que o veículo estava carregado de perfumes importados e sem nota fiscal. Diante do estado flagrancial, os policiais entraram no imóvel e surpreenderam várias pessoas trabalhando para despacho de perfumes importados pelos Correios e através da plataforma Shopee.

Os gerentes foram atuados em flagrante, assim como os motoristas. Já os empregados do local foram ouvidos como testemunhas e liberados. Os indiciados pagaram fiança de 20 salários mínimos e livraram-se soltos. A Receita Federal foi acionada e estimou avalição dos produtos entre dez a vinte milhões de reais. Os produtos foram encaminhados à Receita Federal.

