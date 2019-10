Ossada de possível brasileiro é encontrada na fronteira

Populares acionaram a divisão de Homicídios após encontrarem uma ossada na Estância Taguato, na cidade paraguaia de Zanja Pytã, em Pedro Juan Caballero, região de fronteira com Mato Grosso do sul. O fato ocorreu na manha desta terça- feira (1). A Polícia Técnica suspeita que os restos seriam do brasileiro, Santiago Ribeiros Cabañas, 60 anos, que residia em um acampamento próximo.



A suspeita estaria fundamentada na denúncia realizada sobre o desaparecimento do brasileiro na região, onde não foi mais visto, os ossos humanos foram recolhidos e encaminhados a sede da Polícia Técnica da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero que deverá determinar as causas da morte e se seria restos ósseos do brasileiro desaparecido nessa região.



Os agentes da Polícia Técnica não quiseram dar maiores detalhes a fim de não entorpecer as investigações, já que na região de fronteira foram denunciadas o desaparecimento de várias pessoas, onde alguns raptados até a data não foram encontrados.

Deixe seu Comentário

Leia Também