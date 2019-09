Ossada é encontrada queimada em terreno no Parque dos Poderes

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Uma ossada, ainda não identificada, foi encontrada por populares em um terreno de propriedade particular que durante a semana, pode ter sido queimado juntamente com a ossada, na Avenida do Poeta, na região do Parque dos Poderes, na tarde deste domingo (1).

Segundo informações do Dourados News, testemunhas disseram que elas avistaram os policiais saindo com um saco preto e que poderia ser de uma ossada, e que eles ficaram no local por aproximadamente 1h30.

Em contato com o delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, Guilherme Carvalho Rocha, ele explicou que ainda há pouca informação a ser atribuída para o fato, mas ele afirmou que a ossada estava parcialmente enterrada no terreno.

O delegado contou que “o terreno tinha sido queimado, mas não sabemos quando aconteceu, mas foi há poucos dias e foi molhado pela chuva. Como o terreno foi queimado, boa parte dos vestígios foi apagada. Havia uma fratura no crânio”.

Não há como saber a identificação do corpo da vítima, enterrada e queimada, e com isso Guilherme Carvalho informou que “o material genético vai ser colhido para fazer a identificação por DNA assim que for possível”.

O caso ainda vai ser registrado na 3° Delegacia de Polícia de Campo Grande e será instaurado um inquérito para abrir investigação e tentar identificar de quem é a ossada e o que pode ter acontecido.

