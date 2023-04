Ossada encontrada no Panamá pode ser de idoso desaparecido ano passado

A ossada encontrada na tarde desta quinta-feira (27) em um terreno baldio na Rua Ambere, no bairro Portal do Panamá, em Campo Grande, pode ser do idoso Aluízio Pereira de Cruz, de 88 anos, que desapareceu na região em novembro do ano passado.

Segundo a delegada titular da 7º Delegacia de Polícia Civil, Franciele Candotti, a ossada foi encontrada com uma jaqueta vermelha e um boné do Palmeiras, vestimentas parecidas com o que era utilizado pelo idoso no dia do desaparecimento.

“[No corpo] tem uma dentadura da parte de cima e da parte de baixo, com correntinha de ouro e um boné do Palmeiras”, disse a delegada.

Apesar da semelhança, Candotti afirma que é impossível dizer que a ossada é realmente do idoso por agora, e somente após perícia e investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH) que poderá se afirmar a causa da morte e identidade da vítima.

“A ossada vai para o IMOL [Instituto Médico e Odontológico Legal], vai ser solicitado exame de extração do perfil genético, que é o DNA. A DEH já está ciente, fiz contato com a delegacia de polícia para fazer os levantamentos”, detalhou.

Outro detalhe destacado pela delegada foi o fato de moradores da região afirmarem aos policias que em janeiro deste ano sentiram um forte odor no local, que se assemelhava ao cheiro de algo em estado de decomposição.

