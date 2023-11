'Presentinho de Deus' fica nervoso ao ser flagrado de 'tititi' com a ex e bate na namorada

Homem, que não teve a identidade divulgada, ficou ‘nervosinho’ e bateu na namorada depois de ser flagrado conversando com a ex-companheira durante a desta quarta-feira (15) na Vila Carolina, em Jardim.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que os dois estavam juntos quando ela percebeu o companheiro trocando mensagens com a ex-mulher. Ao ser questionado, o rapaz de 31 anos, ficou nervoso e empurrou a companheira contra a parede. Depois da agressão, ele saiu da casa e a jovem então procurou a delegacia para relatar o ocorrido.

Na unidade policial, a vítima contou que por volta das 19h de terça-feira, dia 14 de novembro, o autor chegou a tentar pegar o celular da jovem para cloná-lo, pois ele queria saber com quem ela estava conversando. Porém, não conseguiu pegar facilmente e ao tomar o aparelho a força derrubou a namorada no chão.

O casal está junto há aproximadamente três anos. Neste tempo, de acordo com o relato da vítima, o homem já apresentou outros comportamentos agressivos, sendo ainda piores quando ele ingere bebidas alcoólicas.

Durante o registro da ocorrência na 1° Delegacia de Polícia Civil de Jardim, a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor e solicitou medidas protetivas de urgência contra ele.

O caso foi registrado como vias de fato e violência doméstica.

