Paciente de 12 anos estava entre as vítimas de ginecologista estuprador

Condenado a 277 anos de prisão, o médico ginecologista Nicodemos Júnior Estanislau Morais, vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável contra 21 mulheres em Anápolis (GO). O inquérito com os relatos das vítimas chegou a ter mais de 700 páginas e revela abusos de uma paciente quando ela tinha apenas 12 anos e de mulheres grávidas.

Nicodemos foi preso em 2021 acusado de abusar de três pacientes durante os atendimentos. Com a repercussão do caso, mais mulheres procuraram a polícia, num total de 53 denunciantes. Na época, uma das pacientes que disse ter sido estuprada por ele falou com o Jornal Hoje.

"Ele começou a me tocar, tirou a minha camisola e começou a passar a mão pelo meu corpo. Foi aí, a partir desse momento, que eu vi que não era algo que um ginecologista deveria fazer", falou a vítima.

O ginecologista já havia sido condenado e 2022 a 35 anos de prisão por violação sexual mediante fraude contra quatro pacientes de Abadiânia, no entorno do Distrito Federal. A delegada Isabella Joy, relata a sensação a pós a condenação.

"É um alívio para a gente, principalmente para as vítimas, ver que todo o nosso trabalho de investigação, juntamente com o Ministério Público, de todas essas vítimas que foram ouvidas, que foram acolhidas por todos esse tempo. Pois muitas guardaram esses abusos que elas e sofreram por muito tempo. É muito gratificante a gente saber que a justiça foi feita e que está sendo feita", diz.

Na sentença, a juíza Lígia Nunes de Paula determinou também o pagamento de R$ 100 mil de indenização por danos morais para cada uma das vítimas.

Nicodemos Estanislau está preso no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital de Goiás, desde outubro de 2021. A nova sentença de prisão determinou que ele continue em regime fechado. A defesa do médico disse que vai recorrer da decisão.

