Paciente é liberada de UPA e morre após três dias passando mal em Campo Grande

Ana Carolina Françoso Pereira Valentim, de 38 anos, morreu após sentir falta de ar e dores no peito há três dias. Ela chegou a ser levada para atendimento médico, porém, foi liberada a primeira vez e não resistiu, falecendo durante o segundo atendimento. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (9), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o marido da vítima detalhou que levou a companheira até a UBS Tiradentes e posteriormente, na UPA Universitária, onde ela realizou um eletrocardiograma, mas nada foi constatado. Por conta disso, a jovem foi liberada para ir embora.

Acontece que na manhã de ontem, Ana acordou de novo passando mal e com o corpo gelado. Ela então foi encaminhada ao posto de saúde, onde foi encaminhada à emergência e sofreu uma parada cardíaca.

A vítima passou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), apesar disso, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado às 11h. Por ter sido aparentemente uma morte por causa natural, a equipe médica não conseguiu determinar a causa exata do falecimento de Ana.

Ainda segundo o registro policial, a mulher fazia uso de medicamentos controlados há 15 anos, tendo histórico compatível com transtornos mentais e que jamais teria atentado contra a própria vida.

O caso acabou sendo registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

