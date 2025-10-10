Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Paciente é liberada de UPA e morre após três dias passando mal em Campo Grande

Ela chegou a voltar ao médico, mas já era tarde demais e não deu tempo de socorrê-la

10 outubro 2025 - 15h43Brenda Assis
Centro Regional de Saúde do TiradentesCentro Regional de Saúde do Tiradentes   (Divulgação)

Ana Carolina Françoso Pereira Valentim, de 38 anos, morreu após sentir falta de ar e dores no peito há três dias. Ela chegou a ser levada para atendimento médico, porém, foi liberada a primeira vez e não resistiu, falecendo durante o segundo atendimento. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (9), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o marido da vítima detalhou que levou a companheira até a UBS Tiradentes e posteriormente, na UPA Universitária, onde ela realizou um eletrocardiograma, mas nada foi constatado. Por conta disso, a jovem foi liberada para ir embora.

Acontece que na manhã de ontem, Ana acordou de novo passando mal e com o corpo gelado. Ela então foi encaminhada ao posto de saúde, onde foi encaminhada à emergência e sofreu uma parada cardíaca.

A vítima passou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), apesar disso, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado às 11h. Por ter sido aparentemente uma morte por causa natural, a equipe médica não conseguiu determinar a causa exata do falecimento de Ana.

Ainda segundo o registro policial, a mulher fazia uso de medicamentos controlados há 15 anos, tendo histórico compatível com transtornos mentais e que jamais teria atentado contra a própria vida.

O caso acabou sendo registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra trabalhador um dia antes de morrer prensado no Noroeste
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradora de rua invade casa e fica em estado grave ao ser atacada por pitbull em Corumbá
Ele estava dentro do veículo quando o acidente aconteceu
Polícia
Trabalhador estava manejando MDF quando foi esmagado e faleceu no Noroeste
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher assassinada em Paranaíba estava com o marido há 5 meses e já tinha sido vítima de violência
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Trabalhador morre esmagado por compensados em empresa do Noroeste
O caso foi registrado na Delegacia de Paranaíba
Polícia
Mulher morre ao ser esfaqueada no peito pelo marido em Paranaíba
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Sem sexo, homem tenta estuprar e matar esposa no Centro Oeste
Derf concluiu as investigações
Polícia
Homem inventou sequestro para esconder noitada em bar da esposa em Campo Grande
Entorpecentes apreendidos na ação policial
Polícia
Pela 4ª vez, PM fecha a mesma boca de fumo na região norte de Campo Grande
Assassinado em córrego de Campo Grande era rapaz de 30 anos e usava tornozeleira
Polícia
Assassinado em córrego de Campo Grande era rapaz de 30 anos e usava tornozeleira

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado