Paciente que morreu durante acidente com van de Dourados era venezuelana

Foi identificada como Belgica Del Valle Martinez Sedeno, natural da Venezuela, é a única vítima fatal do acidente grave entre uma van que transportava pacientes de Dourados e uma carreta na BR-163, entre os municípios de Rio Verde e Coxim, região Norte do Estado. A colisão aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (20).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) detalhou que 10 pessoas foram vítimas do acidente, sendo oito com lesões leves, uma em estado grave e um óbito.

A van teria sido contratada pela prefeitura de Dourados para levar pacientes para cirurgias de quadril em Coxim, por meio de um convênio entre o município e o Estado.

Porém, durante a viagem, o veículo acabou colidindo contra uma carreta. Devido ao acidente, Belgica faleceu ainda no local.

Para o site, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Dourados informou que a Secretaria Municipal de Saúde está monitorando a situação e prestando assistência aos pacientes.

A empresa terceirizada responsável pelo transporte já enviou outra van para atender os passageiros no local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes de resgate estão fazendo todo o acompanhamento da ocorrência.

