Paciente se descontrola, xinga e tenta agredir guardas em unidade de saúde na Capital

No início da noite desta terça-feira (23), um rapaz, de 29 anos, foi detido em flagrante por desacatar e entrar em luta corporal com agentes da Guarda Civil Metropolitana no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o paciente procurou atendimento na unidade de saúde, pois faz tratamento de doenças transmissíveis, mas que estaria provocando alguns transtornos, estando com um comportamento alterado.

Chamados para controlar a situação, os guardas tentaram acalmar o paciente, mas durante a abordagem, passou a proferir xingamentos contra os agentes, resistindo a prisão e entrando em luta corporal com um dos guardas, onde foi necessário uma força maior para imobilizar o rapaz.

Durante o atendimento, os guardas ouviram dos funcionários da unidade de saúde que o rapaz possui um histórico de agressividade contra as pessoas na unidade de saúde.

Ele foi conduzido para a delegacia e autuado em flagrante por desobediência, resistência e desacato.

