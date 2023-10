Pacientes acusam médico de estupro após cirurgias de hemorroida em SP

Pacientes do médico proctologista Paulo Augusto Berchielli, de 63 anos, acusam o profissional da saúde de cometer estupros contra elas após procedimentos médicos em sua clínica no Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Duas das pacientes relatam que os abusos ocorreram após cirurgias de hemorroida. Uma das vítimas, uma enfermeira de 47 anos, contou ao portal Metrópoles que foi estuprada pelo médico logo depois de ser submetida a uma cirurgia em agosto do ano passado.

“Eu estava ainda grogue, por causa da anestesia. Mas lembro, em flashs, dele me colocando de bruços na maca e minha cabeça batendo na parede. Vomitei. Depois de um tempo, vi que ele limpava o pênis em uma pia ao lado da maca”, contou.

Ela ainda diz que, além do abuso sexual, ele teria dado medicação a mais, causando que ela “apagasse” ao chegar em casa, numa sexta-feira, e acordando apenas no domingo.

“Quando acordei senti uma dor terrível na região do ânus. Ele me abusou no local onde havia feito a cirurgia. Fui em seguida na delegacia, para registrar um boletim de ocorrência”, explicou.

Outra vítima foi uma comerciante, de 46 anos, que afirmou também ter sido vítima do médico, que abusou sexualmente dela em 6 de junho deste ano, também após uma cirurgia de hemorroida.

Ao Metrópoles, a vítima contou que, após o procedimento, “acordou com muitas dores no ânus e vagina”, que duraram por cerca de uma semana.

Após o procedimento, a mulher fez três retornos ao consultório, com uma das ocasiões o médico pedindo para ela “dar uma voltinha”, o que causou uma situação de desespero a comerciante, a deixando de “pernas trêmulas” e sem saber como “sair daquela situação”.

Além disso, ele teria encostado o pênis nas nádegas da paciente com a desculpa de querer lhe ajudar a subir na maca.

“Ele ainda apalpou minhas nádegas com o pretexto de ajudar a subir na maca”, afirmou.

Ela também relatou que durante os exames, ele cortava o dedo indicador das luvas. A comerciante acredita que o médico fazia isso para ter contato com as partes íntimas da vítima.

Devido as denúncias, a Justiça emitiu um mandado de prisão. O médico está foragido até o momento.

