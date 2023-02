Padrasto acusado de estuprar e engravidar enteada é preso em Campo Grande

O homem, de 36 anos, acusado de estuprar e engravidar sua enteada, de 14 anos, foi preso pelo Batalhão de Choque na noite de sábado (18) durante rondas na rua das Flechas, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Ele estava com um mandado de prisão em aberto.

Segundo informações da polícia, os militares chegaram até o padrasto após receberam características dele e que se assemelhavam ao indivíduo procurado. Na abordagem, nada ilícito foi encontrado, porém, foi confirmado a existência do mandado de prisão.

Ele foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para o cumprimento de mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra sua enteada.

O boletim de ocorrência sobre o crime foi registrado no dia 31 de janeiro, quando a adolescente já tinha dado à luz a criança no Hospital Regional e afirmar que o pai do bebê seria o padrasto, pois ele teria cometido diversos abusos sexuais.

Na oportunidade, o autor estava no pátio do hospital, quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender o caso. Chegando na unidade hospitalar, conversaram com a esposa do suspeito e mãe da adolescente, que afirmou que não desconfiou e nem percebeu alguma coisa de anormal entre os dois, e, informou que a menina tem compleição física gorda, o que dificultou a percepção em seu físico de sinais de gravidez.

Segundo informado no registro, a mulher explicou que a garota passou uns dias na casa da bisavó em Corguinho, retornando pois tinha passado mal com dores abdominais, mas dizendo que não seria nada grave - tudo isso no dia 22 de janeiro.

Já no dia 27 de janeiro, a adolescente continuou se queixando de dores e foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, onde foi informada pela equipe médica que a vítima estava grávida e estaria em trabalho de parto com 27 semanas. A menina foi transferida para o hospital e teve a criança na madrugada de sábado, dia 28 de janeiro e desde então ficou internada.

A mãe, no dia 29, tentou conversar com a filha, que deu uma versão diferente, pois tinha medo do padrasto. Porém, a versão usada não convenceu a mãe e a adolescente acabou contando a verdade, informando que o filho era do padrasto.

Confissão

O padrasto confirmou que teve relações sexuais com a enteada no mês de abril do ano passado, quando questionado pelos policiais militares ainda nas dependências do Hospital Regional. Porém, teria dito que foi só uma única vez.

Ele foi encaminhado para a delegacia após receber voz de prisão. Porém, acabou solto após os procedimentos.

Que após receber alta do hospital, a adolescente compareceu na Depca (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente), explicou que sofria abusos desde os 11 anos de idade, alegando que no início o estupro era apenas com o padrasto passando a mão nela, mas quando ela tinha 12 e 13 anos, o autor começou a conjunção carnal.

