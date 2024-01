Padrasto de criança internada foi ouvido e liberado em Campo Grande

O padrasto do menino, de 2 anos, em coma e estado gravíssimo na Santa Casa, prestou esclarecimentos e foi liberado ainda na tarde desta terça-feira (30), após ser encaminhado para a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Contra ele, não há nenhum mandado de prisão. Segundo soube o JD1 Notícias, ele só havia sido intimado, assim como a mãe da criança foi, no qual ela compareceu na segunda-feira (29), na sede da especializada, também para prestar depoimento.

Ele chegou na tarde de ontem na delegacia, após ser detido caminhando pela BR-262, praticamente em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande.

O padrasto foi detido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e chegou a apresentar nomes falsos para tentar despistar a polícia, mas ele foi reconhecido após inúmeras fotos circularem nas redes sociais.

Relembre - A Polícia Civil está investigando o caso de um bebê, de 2 anos, internado em estado gravíssimo e com sinais de lesões na Santa Casa de Campo Grande, após uma médica denunciar a situação para uma equipe da Polícia Militar.

O caso foi encaminhado para a DEPCA no qual o registro foi feito como abandono de incapaz, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave na vítima.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a criança deu entrada na unidade hospitalar após ser atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado gravíssimo e ser encaminhada diretamente para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

No primeiro momento, a mãe da vítima explicou que a criança brincava com sua irmã e caiu de um pequeno degrau. Contudo, a pediatra que atendeu a criança informou que as lesões são incompatíveis com a suposta queda relatada pela mãe.

