Padrasto é denunciado por estupro contra a enteada em cemitério em Aquidauana

Um homem denunciou a suspeita de abuso sexual contra sua filha de 15 anos, que estaria sendo vítima do padrasto na cidade de Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem procurou a delegacia após descobrir que uma de suas filhas, a que mora com a mãe, sua ex-mulher de quem se divorciou há 10 anos, estaria sendo estuprada pelo padrasto, que é pai de santo.

O homem teve duas filhas com a ex-mulher e a adolescente que mora com a mãe e o padrasto teria relatado para suas vizinhas os episódios onde o autor fingia que a levava para a escola e ia ao cemitério para cometer os abusos.

As vizinhas, que moravam em um quarto alugado pela mãe da vítima, contaram os abusos para o pai da menina, com fotos e prints de conversa entre a adolescente e o padrasto.

Inclusive, a testemunha teria flagrado o autor com a vítima no cemitério de Aquidauana, e a mãe foi apontada como cúmplice, pois conhecimento do crime e não tomou atitude.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Aquidauana.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também