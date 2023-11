Padrasto é flagrado se masturbando dentro do quarto da enteada de 15 anos em Dourados

Homem, de 36 anos, foi preso por importunar sexualmente a enteada, de apenas 15 anos, durante a madrugada desta quinta-feira (9), no Jardim Santa Brígida, em Dourados.

Segundo as informações policiais, a adolescente estava dormindo em seu quarto da casa, quando acordou durante a madrugada e flagrou o padrasto parado, com as calças abaixadas e se masturbando.

Ela chamou pela mãe, que acionou a Polícia Militar para comparecer até o imóvel. O autor foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual e levado para o 1° Distrito Policial do município.

Conforme o site Dourados News, a vítima disse à polícia que essa não era a primeira vez que o homem cometia o crime. Em outras oportunidades, ainda segundo a garota, ele teria tocado no corpo dela.

O caso será investigado pelas autoridades policiais do município.

