JD1TV: Padrasto é preso após obrigar enteado de 8 anos a comer mato: "põe na boca e come"

Um homem, de 40 anos, foi preso após obrigar o enteado, de 8 anos, a comer mato. O casso ocorreu no bairro Esperança, em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro.

Conforme imagens feitas por um vizinho, a situação aconteceu no estacionamento do prédio onde a família mora. O mesmo vizinho foi quem denunciou os maus-tratos.

De acordo com a testemunha, toda a ação foi acompanhada pela mãe do menino, que negou, em primeiro momento durante depoimento à polícia. Logo após assistir as imagens, a mãe acabou confessando o crime.

O padrasto do menino assumiu as agressões e alegou ter ficado irritado com o enteado, que pediu para comer mais depois de "comer cinco ovos durante o almoço". Ainda segundo o relato do padrasto, após recusar dar mais comida para o garoto, a criança teria dito: "você quer que eu coma o quê? Mato e terra?".

A mãe do menino e o padrasto foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia da Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, eles afirmaram ser usuários de drogas. O homem responderá pelo crime de tortura e a mulher por omissão.

O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi encaminhada para uma casa de acolhimento. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o caso segue sob sigilo.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tortura, qualificado por ter sido praticado contra criança, o qual não permite fiança. Os investigados, após as atividades de polícia judiciária, foram encaminhados ao sistema prisional, onde se encontram à disposição da justiça", informou a Polícia Civil. Assista:

Padrasto é preso após obrigar enteado de 8 anos a comer mato: "põe na boca e come"https://t.co/8RsWqHKlpE pic.twitter.com/DZhMSfw7Ah — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) February 15, 2024

*Com informações do portal CM7 Brasil.

