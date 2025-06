Padrasto foi morto por não querer que enteado bebesse em casa no Santa Luzia

Oswaldo Gomes Pereira, de 59 anos, foi morto com uma facada no peito, na noite deste domingo (29), após não aceitar que o enteado Anderson Rodrigues Dorta, de 36 anos, ingerisse bebida alcoólica dentro da residência, no Santa Luzia, em Campo Grande.

A desaprovação do padrasto teria causado indignação no enteado, iniciando assim uma discussão acalorada e a irmã de Anderson, tentou acalmar os ânimos, mas ouviu do acusado que ele "resolveria o problema".

Segundo informações do boletim de ocorrência, Anderson se apossou de uma faca e foi em direção a Oswaldo, que estava sentado na motocicleta em frente a residência, quando foi atacado pelo enteado. A vítima ainda tentou se defender com o auxílio do capacete, mas foi atingida no peito.

O rapaz fugiu do local após o ato e a irmã do acusado acionou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou o homem até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, porém, em razão do ferimento, Oswaldo não resistiu e morreu.

Uma testemunha que viu a fuga de Anderson, relatou para a Polícia Militar onde ele poderia estar escondido. Os militares rapidamente se deslocaram até o endereço dito e encontraram o acusado caminhando de forma apressada e alterado. Ao ser abordado, disse que descartou a faca usada em um terreno baldio, posteriormente localizada pelas autoridades com vestígios de sangue.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram trabalho no local e apreenderam a faca e imagens de câmera de segurança para análise posterior. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

