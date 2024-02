Padrasto quebrou cabo de vassoura no enteado para 'corrigi-lo' no Noroeste

Leia Também Polícia JD1TV: Criança de 9 anos é agredida com cabo de vassoura no Noroeste

Em depoimento à Polícia Civil, através da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente), os autores das agressões contra um menino, de apenas 8 anos, no bairro Jardim Noroeste, disseram que batiam na criança para ‘corrigi-lo’.

O caso teria sido denunciado as autoridades policiais durante a segunda-feira (26), quase um mês depois de as agressões terem sido capitadas por câmeras de segurança, instaladas na casa onde a família mora.

Ouvidos ainda ontem, o casal alegou eventualmente batem no pequeno como forma de corrigi-lo.

A Polícia Civil informou que os autores, mãe e padrasto do menino, foram indiciados por maus-tratos. Durante a instauração de investigação, foram solicitadas medidas protetivas de urgência infanto/juvenis e a criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar.

Os fatos seguem em investigação pela DEPCA.

Viralização das imagens - O caso aconteceu no dia 27 de janeiro, mas os vídeos foram divulgados apenas na segunda-feira (26), um dia antes de completar um mês. Em um segundo vídeo, é possível ver o pequeno assustado, tentado fugir do imóvel, cerca de 20 dias depois da primeira gravação ter sido feito.

Conforme o apurado pelo JD1, vizinhos detalharam que o casal está morando no local há cerca de 1 anos, sendo que o autor da agressão é padrasto da vítima.

No vídeo, gravado no dia 27 de janeiro de 2024, o menino, a mãe e o padrasto aparecem na imagem. É possível ver que ele tenta segurar a ponta de um cabo de vassoura, que está na mão do agressor, como se estivesse tentado evitar agressão. Porém, ele não tem forças para manter isso e acaba soltando, sendo atingido pelo objeto nas costas e na região da cabeça. Por conta da violência da agressão, a madeira chega a quebrar em duas partes. Na sequência, a mãe do menino intervem na situação e eles saem do alcance das câmeras.

Veja as imagens:

