Padrasto suspeito de estuprar enteado autista é preso no Noroeste

Homem de 53 anos foi preso por suspeita de estuprar o enteado autista de 11 anos no Bairro Caiobá, em Campo Grande. Ele estava foragido desde o dia do crime, ocorrido há 1 mês na Capital.

Conforme as informações policiais, a mãe da vítima flagrou o companheiro abusando sexualmente do filho de 11 anos dentro do quarto. Ao presenciar a cena, entrou em luta corporal com o agressor, utilizando um cabo de rodo para defender a criança. O suspeito conseguiu se desvencilhar, entrou em um veículo Volkswagen Parati de cor cinza e fugiu do local, permanecendo em local incerto até ser capturado hoje no Bairro Noroeste.

Após o registro da ocorrência, a DEPCA assumiu o caso. Diante da gravidade dos fatos e da fuga imediata do suspeito após o flagrante, representou-se junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do indivíduo, visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Com o mandado expedido, a equipe de investigação realizou diligências contínuas para localizar o paradeiro do foragido.

Na manhã de hoje (16), conseguiu localizá-lo no Bairro Jardim Noroeste. O suspeito se ocultava na residência de um irmão, onde acreditava estar impune. Ele não resistiu à prisão.

O preso foi conduzido à sede da DEPCA para a formalização do cumprimento do mandado. A conduta foi enquadrada no Artigo 217-A, caput, c/c Artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, que tipifica o crime de estupro de vulnerável, com a pena aumentada pelo fato de exercer autoridade sobre a vítima (padrasto).

O indivíduo será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também