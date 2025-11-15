Padre é assassinado a marteladas durante roubo em Dourados

O corpo do padre Alexandro da Silva Lima, que estava desaparecido da cidade de Douradinha, foi encontrado em avançado estado de decomposição durante a tarde deste sábado (15), na região do Núcleo Industrial, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o padre teria sido vítima de latrocínio. Durante o roubo do seu carro e outros objetos pessoais, ele teria sido agredido com golpes de faca e martelo.

A Polícia Civil vem trabalhando no caso desde o seu desaparecimento, registrado na noite de ontem (14). Nas primeiras horas de hoje, duas pessoas foram presas, sendo o suspeito e seu comparsa, que ajudou a esconder o corpo da vítima.

O carro de Alexandro foi recuperado durante a prisão do suspeito. O caso continuará sendo investigado pelas autoridades.

