Pai atropela e mata o prÃ³prio filho, de 11 meses, ao estacionar carro

Em desespero, ele e a esposa tentaram socorrer o pequeno, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O bebê estava para completar 1 ano de idade no próximo sábado (9).

Como a casa tem uma inclinação na rampa de acesso à garagem, o motorista não viu o menino e o atropelou. No momento em que o carro passou por cima de Victor, ele notou algo estranhou.

A imprensa local noticiou, de acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, que o homem estava tentando estacionar o veículo. Porém, durante a manobra, o pequeno estava engatinhando pelo local.

Victor Giscard, de apenas 11 meses, morreu depois de ser atropelado pelo próprio pai durante a quarta-feira (6), em Nova Rosalândia, no Tocantins.

