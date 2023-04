Pai bate em bebê de um ano com chinelada, após irritar com choro

A mulher de 27 anos acionou a Polícia Militar na noite de sábado (22), e pediu medidas protetivas contra o companheiro, Luiz Henrique de 23 anos, após agressões dentro de casa no bairro Rincão, em Dourados.



De acordo com o relato da vítima, ela tem um filho de 1 ano e sete meses com o agressor, e na noite de ontem estavam dormindo quando o bebê começou a chorar.



O autor então bateu com o chinelo na mão da criança. A mãe não gostou e pegou um cabo de vassoura para acertá-lo. Ela não conseguiu acertar Luiz que a agrediu com chutes e chineladas.



A mulher então pegou o filho e saiu correndo de casa. Ela registrou uma ocorrência de lesão corporal da Depac de Dourados e solicitou medidas protetivas contra o convivente.



