Pai de menina morta após estupro, se entrega na fronteira

O pai da menina de sete anos de idade que morreu após sofrer violência sexual, se entregou no início da tarde desta terça-feira (25) à Polícia Nacional em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O paraguaio, identificado como Luis Benitez Vargas de 36 anos, é suspeito de ter cometido violência sexual contra a própria filha.

O suspeito se apresentou ao Departamento de investigações de Investigações. Segundo nota oficial da polícia, ele vai permanecer detido à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário.

A mulher dele, Reinalda Ramona Benitez, foi presa ainda na noite de ontem (24) por determinação da Promotoria de Justiça. Ela é acusada descumprir o Dever de Cuidado. Reinalda também é suspeita de acobertar a violência sexual contra a criança ao alegar que a filha teria se machucado ao cair da cama. Ela tem outras quatro filhas, com idades entre 8 e 21 anos. A polícia investiga se as outras filhas do casal também eram estupradas.

Segundo o setor de investigações da Polícia Nacional, Luís Vargas trabalha em lavouras de maconha nos arredores de Pedro Juan Caballero, mas visita a casa constantemente. Ele esteve no local pela última vez na semana passada.

Após a realização da autópsia, foi encontrada uma laceração antiga, cuja causa da morte foi choque hipovolêmico devido a sangramento digestivo baixo agudo devido a laceração anal. O médico legista César González Haiter havia afirmado horas antes que a menina apresentava indícios de ter sido abusada sexualmente, por isso o corpo foi submetido a uma autópsia para comprovar a causa da morte.

