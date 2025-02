Pai de santo é assassinado a tiros em residência no Parque do Lageado

Homem, até o momento identificado apenas como Valdinei, de 47 anos, foi assassinado a tiros durante a madrugada deste domingo (2), em uma residência, no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele era pai de santo e fazia um trabalho espiritual no momento justamente para o suspeito dos disparos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma testemunha que estava presente no local afirmou que a vítima estava realizando os trabalhos e estava incorporando uma entidade, que seria para realizar os trabalhos junto do suspeito.

Porém, em determinado momento, a vítima que estava incorporada na entidade, jogou cerveja em direção ao suspeito, que deixou o local de imediato. Contudo, retornou momentos depois e na posse de uma arma, disparou várias vezes contra Valdinei. Na sequência, usou um Fiat Uno, de cor prata, para fugir do local em destino incerto.

A viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, no entanto, a vítima já estava em óbito. A Polícia Militar também chegou pelo local e isolou a área para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil, onde foi constatado que Valdinei foi atingido por três disparos, sendo um no rosto, um no pescoço e um na perna.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte a defesa do ofendido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também