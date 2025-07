Pai de santo é denunciado por suspeita de assédio em Campo Grande

Pai de santo pertencente a um terreiro no Jardim Carioca, em Campo Grande, foi denunciado por suspeita de assédio sexual contra três jovens, com idades entre 19 e 21 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas que denunciou o caso explicou na delegacia que frequentava o terreiro, mas no dia 12 de julho, decidiu não ir mais até o local.

Porém, ao sair do convívio do terreiro, convidou mais dois amigos para fazerem o mesmo e se dirigem até outro terreiro. No entanto, essa atitude teria desencadeado ameaças de morte por parte do pai de santo.

Diante disso, a jovem, que tomou a frente da denúncia, disse que no período em que frequentou o terreiro, o pai de santo passava a mão em seu corpo, entrava no banheiro enquanto ela tomava banho e demais situações.

A denunciante, inclusive, ressaltou que a amiga dela, que foi convidada a sair do terreiro, também teria sofrido os mesmo assédios. Já em relação ao outro amigo, a denúncia aponta que o pai de santo passava a mão no joelho, coxas e partes íntimas.

Ainda segundo as vítimas, o pai de santo justificava que as ações eram "o seu guia que agia nele".

Uma das jovens ainda informou aos policiais que o pai de santo supostamente comprava droga, oferecia a menores e após eles ficarem desorientados, levava as vítimas para a cama, onde supostamente cometia abusos sexuais.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

