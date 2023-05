Pai de santo é preso por abusar de clientes durante sessão espiritual em Maracaju

Um pai de santo, de 28 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (27) por suspeita de violentar mulheres durante atendimento espiritual na cidade de Maracaju. Ele dizia para as vítimas que era necessário manter os atos libidinosos para que os trabalhos espirituais fossem bem sucedidos.

Conforme as informações policiais, o pai de santo teria sido contratado por moradoras da cidade de Dourados para realização de atendimento espiritual, no entanto usou da sua condição para abusar de ao menos duas mulheres. Uma das vítimas contou que ele chegou ainda a dizer que caso ela não cedesse ao desejo sexual "das entidades" por ele incorporadas, esta poderia ter problemas dali em diante, como a morte de seu atual marido.

Ao perceberem que estavam sendo enganadas, decidiram procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados, onde registraram um boletim de ocorrência pelo crime de Violação Sexual mediante Fraude (artigo 215, caput, do Código Penal).

Para tentar escapar da prisão, o autor chegou a fugir para a cidade de Maracaju, onde continuaria a exercer os fatos criminosos. Com as informações repassadas pelas equipes de Dourados, a Polícia Civil do município iniciou as investigações em busca do possível paradeiro do autor.

O pai de santo foi localizado já prestes a iniciais os atendimentos espirituais, por conta disso ele acabou sendo preso em flagrante.

Ainda conforme a Polícia Civil, o autor tem uma ficha criminal um delito semelhante registrado em Bonito. A vítima na ocasião acusa o pai de santo de abusá-la utilizando-se de mesmo modus operandi.

Os casos seguem em investigação e, após concluídos, serão remetidos ao Poder Judiciário.

