Pai de santo é preso por matar a amante, o filho de 2 meses e um amigo dela a facadas

Kauany Martins Kosmalski, 18 anos, foi assassinada por um pai de santo em Esteio (RS), nessa terça-feira (22). Além dela, o homem matou Miguel Martins Kosmalski, de apenas 2 meses, e Ariel Silva da Rosa, 16 anos, amigo de Kauany. A criança seria filho da jovem com o autor do crime.

O assassinato teria sido motivado por ciúmes, segundo apontam as investigações preliminares, já que Kauany teria ameaçado contar sobre o bebê para a esposa do pai de santo. A delegada Marcela Smolenaars informou, em coletiva de imprensa, que o bebê seria um filho indesejado do pai de santo com a jovem.

Ela teria engravidado quando ainda era menor de idade. Segundo a delegada, os ciúmes da esposa e o medo de perder o posto de pai de santo em razão do envolvimento com a fiel fez com que o homem cometesse os crimes brutais.

A esposa do pai de santo teria decidido se entregar e confessar sua participação após populares atearem fogo na residência do em que ela vivia com o homem e com a filha de quatro anos do casal.

Em interrogatório, ela confessou que esfaqueou a mãe do bebê, e que seu marido esfaqueou o adolescente. A mulher não deu detalhes sobre a morte da criança.

O corpo do pequeno foi encontrado enrolado em um cobertor sobre o corpo da mãe. Análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP) deve confirmar a causa da morte.

O pai de santo está preso preventivamente. Belisia está detida sob custódia na delegacia de Esteio. Os dois devem responder por feminicídio triplamente qualificado (na presença do filho, de maneira cruel, com traição de confiança e emboscada), homicídio quadruplamente qualificado e corrupção de menores. O pai de santo deve responder ainda por violação sexual mediante fraude.

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos por envolvimento no crime. Eles teriam sido influenciados pelo pai de santo a ajudar a ocultar os corpos das vítimas.

