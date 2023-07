Pai do ex-prefeito de Ivinhema morre após grave acidente na MS-162

O pastor Narciso Franca Lima, de 85 anos, morreu após o veículo em que ele estava se envolver em um grave acidente durante a tarde de quarta-feira (19), na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju. Ele era pai do ex-prefeito de Ivinhema, Eder Uilson França Lima, o Tuta.

Conforme o site Ivinoticias, Narciso estava em um Volkswagen Gol, conduzido por sua esposa Neusa do Nascimento Gomes, de 51 anos. Em determinado momento, o veículo acabou colidindo contra uma carreta – a dinâmica do acidente não chegou a ser detalhada pelo portal de notícias do interior.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer o resgate das vítimas, as encaminhando para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa. No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, Narciso precisou ser transferido para Santa Casa de Campo Grande. Ele tinha fratura no braço e no fêmur, além de sentir dores na região do peito.

Horas depois, a equipe médica do hospital acabou declarando o óbito do pastor, que não resistiu aos ferimentos.

Por conta da colisão, o carro em que o casal estava ficou bastante danificado. O caso é investigado pelas autoridades locais e não existem informações sobre o motorista da carreta.

Deixe seu Comentário

Leia Também