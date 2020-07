Pai é denunciado à polícia por ameaçar com faca o filho por ser homossexual

Um sargento da reserva do exército de 56 anos em posse de uma faca foi denunciado ameaçando seu filho de 26 anos por não concordar com sua orientação sexual em uma confusão na residência da família na rua Camocim, no bairro Cidade Morena.

A Polícia Militar foi acionada no local com a informação de que o autor estava e ameaçando os seus familiares, e que possuía arma de fogo, e que ele estava procurando a arma pela casa.

No local, a guarnição foi recebida pelo autor das ameaças, identificado apenas como Ari que não estava portando, arma de fogo e nem arma branca, mas afirmou que possuía sim uma arma, sendo um revolver 38 S contendo nove munições intactas que tiveram o certificado de registro de arma de fogo com apresentados.

Porém com o início do desentendimento, os familiares esconderam a arma, segundo relato da vítima, a neta do autor, o ouviu dizendo que iria matar o filho e então pegou a arma de fogo e escondeu.

Já a vítima, o filho do autor, informou que saiu com sua mãe com o intuito de apaziguar uma discussão anterior, e que no retorno Ari se encontrava embriagado e muito alterado, chegando a pegar uma faca e ameaçando de morte a vítima, momento esse que o filho correu e entrou dentro do seu carro para se esconder do pai. Quando Ari começou a procurar arma que já estava escondida.

Outra filha de Ari informou a guarnição que o pai tem problemas com o irmão por este ser homossexual, que são diversos desentendimentos já ocorridos.

Já Ari conta que seu filho fez uma viagem e voltou transtornado, com comportamento diferente e que após Ari voltar do bar, onde costuma tomar sua cachaça, o filho teria se revoltado com ele e iniciado a discussão, e que não passou nada disso, muito menos ameaça com arma branca ou de fogo, visto que a arma tinha sido escondida por seus familiares.

As partes foram conduzidas para a delegacia, juntamente com a arma de fogo. A autoridade policial determinou este registro de ocorrência, com a apreensão da arma.

