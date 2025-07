Pai e filha caem de moto após alça de casaco enroscar na roda traseira em Corumbá

Uma adolescente, de 16 anos, ficou ferida após sofrer queda acidental de motocicleta na manhã desta quarta-feira (2), na Avenida Porto Carrero esquina com a rua Geraldino Martins de Barros, em Corumbá. motocicleta era conduzida pelo pai da menor.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada e encontrou a adolescente com suspeita de fratura no punho esquerdo e queixando-se de dores no joelho esquerdo.

Após o atendimento emergencial no local do acidente, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. O pai dela não se feriu.

De acordo com a jovem, o acidente ocorreu quando a alça do casaco que usava amarrado à cintura enroscou na roda traseira da motocicleta, provocando a queda.

