Pai e filha morrem e outros 4 ficam feridos em acidente na BR-163

Brenda Assis, com informações Bonito Informa

Pai e filha, de 71 e 34 anos, morreram em um acidente na BR-163 na manhã desta segunda-feira (14), no km 438, no trecho que liga Anhanduí a Campo Grande. Outras quatro pessoas da mesma família, entre elas duas crianças de 4 e 3 anos e meio, ficam feridas na colisão.

A família estava em um Fiat Uno. O idoso dirigia o veículo, onde também estavam três adultos – a vítima de 34 anos, outra mulher de 30 e um homem de 31 – e as duas crianças. Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no momento que o motorista tentou fazer uma conversão à esquerda na pista. Assim que fez a manobra, foi atingido por um Ford Ka, dirigido por um homem de 58 anos e com passageira de 80.

Conforme a polícia, a mulher de 34 anos não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro. O pai dela estava em estado gravíssimo, sofreu cinco paradas cardiorrespiratórias, mas não conseguiu resistir aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do Ford Ka.

Segundo os policiais rodoviários federais que atenderam o acidente, o idoso não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e as crianças não eram levadas nas cadeirinhas, dispositivos de segurança obrigatórios. O caso será investigado pela Polícia Civil de Campo Grande.

