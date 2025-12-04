Pai e filho de 9 anos ficam feridos durante acidente em Dourados

Um homem de 39 anos e o filho dele, de apenas 9 anos, ficaram feridos após a motocicleta em que estavam ser atingida por um carro na manhã desta quinta-feira (4), na Avenida Marcelino Pires, região central de Dourados.

Segundo informações apuradas no local, a motorista do Volkswagen Gol, de 20 anos, bateu na traseira da moto. Com a colisão, a criança teve arranhões pelo corpo, ferimentos no pé e reclamava de dores. Apesar disso, os dois permaneceram conscientes e orientados durante todo o atendimento.

Após a batida, o trânsito ficou bastante tumultuado. Dois agentes da Guarda Municipal de Dourados, que passavam pela avenida a caminho da base, pararam para ajudar a organizar o fluxo de veículos. Outra equipe da corporação foi acionada para reforçar o apoio à ocorrência.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam as vítimas e as encaminharam para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A condutora do Gol não se feriu.

