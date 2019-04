Pai e filho ficam feridos após carro capotar na BR-163

Uma caminhonete capotou na rodovia BR-163 próximo a cidade de Rio Verde, e duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Dourados News, o condutor de 72 anos, e o filho de 39, seguiam viagem em uma caminhonete e em dado momento perdeu o controle do veículo e capotou. Na hora do ocorrido chovia muito no local.

O veículo ficou completamente destruído, pai e filho tiveram ferimentos leves e foram socorridos por uma equipe da CCR MSVia e encaminhados para o Hospital Municipal de Rio Verde.

