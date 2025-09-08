Menu
Polícia

Pai e filho morrem afogados em lagoa em Belo Horizonte

Adolescente de 14 anos não conseguiu nadar e o genitor tentou resgatá-lo

08 setembro 2025 - 13h13Sarah Chaves
Foto: Divulgação/CBMMG Foto: Divulgação/CBMMG  

Um adolescente de 14 anos e o pai dele morreram afogados em uma lagoa de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), no último sábado (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o jovem entrou na água, mas não conseguiu nadar. O pai tentou resgatá-lo, porém também acabou se afogando.

As buscas começaram ainda na tarde de sábado, mas foram interrompidas à noite pela falta de visibilidade. Os trabalhos foram retomados na manhã de domingo (7), quando os corpos foram encontrados a cerca de 10 metros de profundidade, por volta das 11h30.

Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar e do Samu participaram da ocorrência.

