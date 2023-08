Pai e filho que deixou homem em estado gravíssimo após agressão são presos em Bataguassu

Pai e filho, acusados de agredir Martins Barbosa da Silva, de 41 anos, após uma confusão no trânsito de Bataguassu na noite de sexta-feira (25), foram presos durante esta quarta-feira (30). A vítima, está em um coma considerado irreversível pelas equipes médicas, em estado gravíssimo.

Conforme o site Nova News, os dois suspeitos chegaram a prestar depoimento no dia seguinte à agressão, mas devido à ausência de situação flagrancial, foram liberados. As diligências tiveram continuidade e foi possível identificar e ouvir testemunhas que presenciaram o fato. As autoridades policiais, decidiram representar pela prisão preventiva dos suspeitos, com base no apurado.

Durante a busca domiciliar, elementos de prova importantes foram apreendidos, incluindo uma bota preta que foi mencionada por uma das testemunhas como sendo o calçado usado por um dos agressores, para desferir chutes contra a cabeça da vítima. Além disso, dois simulacros de arma de fogo foram encontrados na residência.

A polícia continua com as investigações, para apurar o possível envolvimento de outras pessoas na agressão.

Briga – na noite de sexta-feira (25), ao manobrar o carro para ir embora de um bar da cidade, Martins teria encostado o veículo na motocicleta de um dos agressores.

Após ser socorrida, a vítima foi socorrida em estado gravíssimo, sendo transferido as pressas para Santa Casa de Campo Grande, onde segue internado. Ele estaria em um coma considerado irreversível pelas equipes médicas.

