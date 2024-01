Pai e filho são presos acusados de matarem homem a pauladas

Uma ação conjunta entre as polícias civis de Três Lagoas, Selvíria e Jataí, cidade localizada em Goiás, terminou com um pai e filho presos, nesta sexta-feira (29). Os dois são acusados de mataram um homem a paulada no interior do Estado. As informações são do Dourados News.

A dupla estava foragida pelo assassinado de um homem a pauladas em Jataí, cidade a 404 quilômetros de Campo Grande, e vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo a polícia, o homem foi surpreendido pela dupla durante uma discussão. O pai foi preso em Três Lagoas, enquanto o filho havia fugido do Estado, mas foi preso na cidade de Jataí, no interior goiano.

