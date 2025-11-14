Pai e filho são suspeitos de abusar sexualmente de vizinho com autismo em Dourados

Pai e filho, de 40 e 13 anos, respectivamente, são suspeitos de abusar sexualmente de um adolescente com autismo, de 14 anos, na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado nesta quinta-feira, dia 13, na Polícia Civil.

Os investigados foram ouvidos e liberados, e o celular da vítima foi apreendido, pois nele, havia conteúdos onde o menor aparecia sendo abusado. Os suspeitos seriam vizinhos do menino.

Segundo detalhes do Dourados News, a mãe da vítima é quem descobriu o caso e ao olhar o celular do filho, descobriu os vídeos em que o garoto aparece sendo molestado.

Ela conversou com o filho e chegou aos suspeitos, sendo os vizinhos. Diante do caso, ela procurou a polícia e pai e filho, até então suspeitos, foram levados para a delegacia.

Na oportunidade, foram ouvidos e liberados. O homem negou o crime, enquanto o filho dele foi ouvido como testemunha.

Segundo a polícia, devido à condição do adolescente vítima, não é possível determinar quando os abusos ocorreram. O celular foi encaminhado para perícia, e o caso segue em investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também