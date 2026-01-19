Pai é preso em Campo Grande acusado de assediar sexualmente a filha de 13 anos

Um homem de 45 anos foi preso domingo (18/jan), em Campo Grande, acusado de praticar atos de cunho sexual contra a própria filha, uma adolescente de 13 anos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, após denúncia de assédio sexual contra menor.

De acordo com apuração do JD1 Notícias, a guarnição da PM foi acionada via 190 e, ao chegar ao local, fez contato com a vítima, que relatou os fatos aos policiais. Segundo a adolescente, ela estava na casa da mãe durante uma confraternização entre amigos quando o pai passou a abraçá-la repetidas vezes ao longo da noite, demonstrando comportamento inadequado.

A vítima afirmou que, em uma das ocasiões, o homem teria tocado seu corpo de forma imprópria. Mesmo após demonstrar incômodo e recusar o contato, o acusado teria insistido nas abordagens.

Diante da situação, a menina contou o ocorrido ao irmão e pediu para que ambos deixassem o local. Eles se deslocaram até uma conveniência próxima, porém o pai teria ido atrás e continuado com as investidas, voltando a abraçá-la de maneira insistente.

A vítima voltou a relatar o caso ao irmão e, posteriormente, aos familiares. Já na casa da mãe, a Polícia Militar foi acionada. Os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito, que foi preso.

O homem foi conduzido algemado e em compartimento separado da viatura, por representar risco à vítima e à guarnição policial. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez. As partes foram encaminhadas Delegacia Especializada.

O caso é investigado pelas autoridades competentes. A identidade da vítima é preservada, conforme determina a legislação vigente. O bairro onde os fatos ocorreram também não é divulgado, como forma de evitar a revitimização da adolescente e garantir sua proteção.

