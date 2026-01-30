Menu
Polícia

Pai é preso em flagrante por maus-tratos contra filhos em Campo Grande

Além das ameaças constantes, as crianças estariam passando fome no imóvel que moravam com o genitor

30 janeiro 2026 - 17h24Brenda Assis
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)   (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (29) suspeito de cometer maus-tratos qualificados contra os próprios filhos, no bairro Vila Romana, em Campo Grande. Entre as vítimas estão uma adolescente de 13 anos e um menino de 10 anos.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) após acionamento das autoridades. Segundo a polícia, a adolescente de 13 anos pediu ajuda relatando que sofria maus-tratos e ameaças constantes por parte do pai.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o suspeito é usuário de drogas, retira objetos da residência para vender em pontos de comercialização de entorpecentes e ameaça com frequência a companheira e os filhos.

No imóvel, os agentes encontraram condições consideradas insalubres, com acúmulo de sujeira, ausência de alimentos, falta de condições mínimas de higiene e presença de animais dentro da casa, o que evidenciou um cenário de extrema precariedade.

Os filhos do homem, com idades de 3, 7, 10 e 13 anos, relataram de forma semelhante que sofriam agressões físicas e maus-tratos frequentes praticados pelo pai. O menino de 10 anos apresentava lesões aparentes nas costas, que seriam resultado de agressões com um objeto de madeira. Diante disso, foi solicitado exame de corpo de delito.

Em depoimento especial prestado na DEPCA, a adolescente confirmou que o pai é usuário de entorpecentes e afirmou que já havia registro de boletim de ocorrência por maus-tratos em 2022. Segundo ela, mesmo após o registro, as agressões continuaram.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos majorado e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. O Conselho Tutelar foi comunicado e as crianças foram entregues à mãe.

