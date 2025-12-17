Menu
Pai é preso por amarrar e torturar adolescente que pediu pensão alimentícia em MS

O homem aproveitou a saída da ex-mulher para invadir e causar o terror contra o garoto

17 dezembro 2025 - 09h11
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante na última terça-feira, dia 15, por torturar e deixar o próprio filho, de 12 anos, amarrado em uma aldeia de Tacuru.

Ele teria cometido a situação após descobrir que o filho havia pedido pensão alimentícia. O suspeito aproveitou que a ex-mulher havia saído para invadir a residência e cometer a violência.

Segundo informações da Polícia Civil, a mãe relatou que havia saído e deixou o adolescente e o irmão, de 8 anos, sozinhos na residência. Em determinado momento, o filho mais novo foi correndo até a mãe e informou que o pai das crianças, seu ex-companheiro, havia chegado embriagado ao local e amarrado os pés e as mãos do irmão mais velho.

Ao retornar para casa, a mãe encontrou o filho de 12 anos amarrado, extremamente assustado e chorando. O adolescente confirmou à mãe que o próprio pai foi o autor da ação e que, além disso, teria quebrado uma garrafa de bebida alcoólica, passando a ameaçá-lo de morte.

A mãe apresentou à Polícia Civil um vídeo que registrava a cena, reforçando a materialidade e a gravidade dos fatos.

Diante da denúncia, os policiais civis iniciaram imediatamente diligências para localizar o suspeito. Poucas horas depois, ele foi encontrado dentro da própria aldeia e preso em flagrante.

O homem passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.

