Pai encontra filha boiando em riacho após ela morrer afogada em Aral Moreira

Claudina Martins, de 30 anos, foi encontrada morta e pelo pai boiando em um riacho na aldeia Guasuti, em Aral Moreira, durante a tarde de terça-feira (17).

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher tinha ido ao local para se refrescar acompanhada da sobrinha, de 12 anos. Porém, a menina voltou para a casa enquanto a tia dormia em meio ao mato.

O pai da vítima contou que ao chegar no local, encontrou Claudina boiando no meio do riacho. Para tentar salvar a filha, ele a puxou até a beirada do local, enquanto gritava por ajuda da liderança da Aldeia.

Para as autoridades policiais, a irmã da vítima contou que ela estava bêbada quando saiu para tomar banho no riacho e não possuía doenças. O local não é fundo, já que não chega nem a encobrir o corpo de Claudina.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil do município.

