Pai encontra filho caído no quintal de casa cheio de machucados pelo corpo no Sayonara

Homem, de 31 anos, foi socorrido após ser encontrado caído no quintal da casa do pai durante a noite de domingo (10), no bairro Jardim Sayonara. Ele apresentava diversas lesões pelo corpo e não conseguia falar.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço para atender uma ocorrência de lesão corporal. Ao chagarem no local indicado, encontraram a vítima caída no chão.

O pai do homem contou que estava em casa quando o filho chegou correndo, abriu o portão e logo em seguida caiu sozinho. A vítima apresentava sangramentos pelo nariz e boca, tendo ainda escoriações nas pernas e antebraços.

Os militares tentaram conversar com ele, mas a o homem não conseguia falar devido os ferimentos apresentados. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros e o levando para a Santa Casa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

