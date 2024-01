Pai flagra filha de 11 anos sendo estuprada durante festa de Ano Novo em Campo Grande

Uma menina, de apenas 11 anos, foi estuprada durante a festa de Ano Novo da família no Jardim Vida Nova, em Campo Grande. O crime foi flagrado pelo pai da criança, responsável por acionar a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (1°).

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o ato sexual não chegou a ser consumado, uma vez que ele foi pego cometendo o crime. O autor, de 25 anos, seria ex-marido da sobrinha do pai da menina e estaria na festa, mesmo estando separado da jovem. Ele foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia amanhã (2).

Toda a família e alguns amigos estavam na residência, para comemorar a virada do ano. Mais detalhes sobre o crime não chegaram a ser informados à reportagem.

A criança foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, junto com os pais onde iria prestar suas versões dos fatos durante depoimento especial.

Posteriormente o caso deve ser transferido para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), onde será investigado.

