Pai mata filho com paulada na cabeÃ§a para se defender de ataque em Tacuru

Orivaldo Benites Gonçalves, de 36 anos, foi morto a pauladas pelo próprio pai Valdecir Rodrigues Benites, de 60 anos, durante uma briga ocorrida na noite de domingo (2) na Aldeia Sassoró, localizada na zona rural de Tacuru.

Conforme as informações do site MS em Foco, Orivaldo chegou em casa embriagado e agrediu o pai com uma facada no rosto. Para se defender, o idoso pegou um pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça do filho.

Equipes do socorro foram acionadas e apenas constataram o óbito do homem. A Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso e prenderam o autor em flagrante.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã para exame necroscópico.

