Pai mata vizinho após ver solicitação de amizade nas redes sociais da filha de 17 anos

Luís Ferraz, de 50 anos, morreu ao ser brutalmente espancado pelo vizinho após seu filho ‘se engraçar’ com a filha do autor, Vítor Pinto, de 40 anos, através das redes sociais. O caso aconteceu no último sábado (7), na cidade de Penafiel, em Portugal.

O suspeito confessou a agressão, mas negou a intenção de matar. Segundo informações da imprensa portuguesa, Pinto alegou que a jovem de 17 anos foi vítima de perseguição por Ferraz e pelo filho dele. O suspeito se apresentou voluntariamente às autoridades e está preso preventivamente.

A polícia local detalhou que Ferraz foi abordado pelo vizinho durante a noite, ao sair do seu carro chegando em casa. Ele teria feito comentários sobre a garota e tentou evitar o embate, mas tropeçou e caiu. No chão, foi espancado com socos no peito e na cabeça. A vítima chegou ao hospital em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Esta não foi a primeira ocorrência envolvendo as duas famílias. Em abril, um dos filhos de Ferraz registrou uma queixa contra o autor e sua esposa. Ele alegou ter sido agredido fisicamente após se comunicar com a jovem pelas redes sociais.

Vítor já tinha antecedentes criminais por lesão corporal e injúria.

